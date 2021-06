PREFEITURA SORTEARÁ BOXES DISPONIBILIZADOS NO PONTO DO CARANGUEJO, NA SEGUNDA









26/06/21 - 08:12:55

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju realizará, na próxima segunda-feira, 28, o sorteio para a ocupação dos boxes que serão disponibilizados no Ponto do Caranguejo, no mercado Maria Virgínia Leite Franco.

Poderão participar, somente, os permissionários que já comercializam este tipo de crustáceo no local, os quais foram comunicados pela Emsurb, nesta sexta-feira, 25.

O sorteio eletrônico ocorrerá, a partir das 10h, na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), localizada no Parque Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins. Após a finalização da obra, prevista para o mês de julho, o novo espaço irá beneficiar 18 comerciantes.

O espaço

A nova área exclusiva para a venda do caranguejo está sendo preparada para deixar o ambiente mais atrativo e confortável. Por isso, os cestos e caixas onde este tipo de mercadoria ficava exposta, foram retirados.

O local recebeu nova pintura, revestimento e intervenção em grafite nas paredes. Os desenhos do painel remetem ao item típico da gastronomia sergipana. As novidades incluem, ainda, a instalação de uma escultura no formato de crustáceo.

Além disso, o local ganhou bancadas em alvenaria com lavatórios e modificações no sistema de drenagem para evitar a umidade do piso. Estruturas adequadas para higienização do produto e preparação do mesmo para a venda, também serão disponibilizadas. A iniciativa integra as melhorias realizadas pela Emsurb no setor de pescados do mercado e garante a qualidade dos produtos comercializados.

Informações e foto Emsurb