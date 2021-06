TV Estude em Casa: programação da 15ª semana de videoaulas já pode ser acessada

De 28 de junho a 3 de julho, os alunos da educação infantil, ensinos fundamental e médio, além dos estudantes do Pré-Universitário poderão acompanhar todo o conteúdo didático por meio do canal exclusivo da Educação Sergipe

A programação da 15ª semana de videoaulas da TV Estude em Casa SE já está disponível. De 28 de junho a 3 de julho, os alunos da educação infantil, ensinos fundamental e médio, além dos estudantes do Pré-Universitário poderão acompanhar todo o conteúdo didático por meio do canal exclusivo da Educação Sergipe (Canal 4.2), de maneira simultânea ao calendário pedagógico da unidade escolar na qual são matriculados.

Os conteúdos são distribuídos nos três turnos e nos seguintes horários: matutino, das 7h às 12h; vespertino, das 13h às 18h; e noturno, das 19h às 22h. Com o cronograma disponível, os professores da rede estadual poderão planejar as aulas, utilizando o vasto conteúdo da TV Estude em Casa como material de apoio aos estudos, com base no Currículo de Sergipe.

A produção e disponibilização das videoaulas da TV Estude em Casa SE são frutos de parceria entre o Governo de Sergipe com o Governo do Amazonas, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), órgão que há 13 anos detém o conhecimento em educação presencial e a distância, e que neste momento de pandemia chega à casa dos sergipanos com qualidade digital.

Para rever o conteúdo das semanas anteriores e buscar material de apoio, a comunidade escolar deve acessar o portal ou o aplicativo Estude em Casa: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, clicar na seção ‘Ano Letivo 2021’ e consultar todas as programações disponíveis. Confira a programação: https://bit.ly/3wWMPUV.

Da assessoria