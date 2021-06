ARACAJU CONTA COM LOCAL EXCLUSIVO PARA VACINAÇÃO NESTE DOMINGO

Neste domingo (27), pessoas de 39 anos, nascidas entre janeiro e junho de 1982 irão receber a vacina contra a vovid-19 em Aracaju. Para receber a primeira dose do imunizante, o cidadão deverá apresentar documento de identificação com foto e comprovante confirmando residência no município. Caso opte pela vacinação no drive-thru do Parque da Sementeira, o cidadão deve realizar o cadastro previamente no portal VacinAju e aguardar a liberação do código de validação para apresentar no ato da vacinação.

Locais de aplicação da 1ª dose

Visando evitar aglomerações e manter a organização do fluxo, a aplicação da primeira dose ocorre em sete pontos fixos. São eles: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos). Também será possível receber a vacina no drive-thru do Parque da Sementeira, após cadastramento no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Locais de aplicação da 2ª dose

A aplicação da 2ª dose para as pessoas que estão com a segunda dose da vacina AstraZeneca agendada até o dia 3 de julho, está sendo ofertada em seis Unidades Básicas de Saúde: UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia) e UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré). Além disso, mesmo que não tenha recebido a primeira dose no drive thru, o usuário pode se dirigir ao Parque da Sementeira para concluir o ciclo vacinal, mediante apresentação do documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada.

Gestantes e puérperas

Para gestantes e puérperas, o local que está sendo disponibilizado é o auditório da Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. As mulheres que estiverem em uma destas duas condições terão prioridade nos atendimentos.

Por questões de segurança e organização, apenas o auditório estará disponível para receber este grupo. Para garantir a imunização contra a covid, a usuária deve apresentar algum documento que comprove a gravidez ou o estado de puerpério.

Os documentos válidos são exame de sangue com resultado positivo, ultrassonografia do bebê ou caderneta da gestante, além da documentação que já é exigida normalmente para os outros grupos, como documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. De acordo com a orientação da SES, a apresentação de algum desses documentos já garante o direito à vacinação, independente de prescrição médica.