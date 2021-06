Confira as atrações do Forró Caju em Casa programadas para este domingo, 27

Visando fomentar o cenário cultural na capital sergipana, o Forró Caju em Casa, projeto da Prefeitura de Aracaju, coordenado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), apresenta, na noite deste domingo, 27, sete atrações.

As apresentações serão transmitidas online, no canal da Prefeitura no YouTube, com início às 19h, e também podem ser acompanhadas pelas TVs Alese, Câmara de Aracaju e Atalaia, transmissões viabilizadas a partir de parcerias firmadas pela Funcaju.

Os shows estão sendo exibidos desde o dia 19. A programação se estende até o dia 30 de junho e todas apresentações serão disponibilizadas na plataforma de streaming AjuPlay na sequência, totalizando mais de 80 atrações, em 100 horas de gravações inéditas.

A programação deste domingo será iniciada com a exibição da apresentação do Trio e Quadrilha Junina Século XX, a mais antiga quadrilha do estado e a quarta do país. Para Joel Reis, um dos marcadores do grupo, o Forró Caju em Casa é extremamente importante para impulsionar a cadeia produtiva cultural do estado nesse momento de pandemia, além de ser uma vitrine para músicos e bandas.

“Temos muito tempo de Forró Caju, muita estrada. Parabenizo à Prefeitura por essa oportunidade. Essa é uma festa diferente por conta da pandemia. Espero que o povo, novamente, goste do nosso trabalho, porque nosso trabalho é maravilhoso e em prol do povo sergipano e aracajuano. Muitas quadrilhas participam do Forró Caju, em especial a Século XX, a mais antiga do estado de Sergipe, com 57 anos, e a quarta mais antiga do Brasil. Então, é mais uma oportunidade que a quadrilha tem de mostrar o seu trabalho a todos”, destaca Joel.

Logo em seguida, às 19h40, o Forró Caju em Casa transmite a apresentação do Trio Siri na Lata. Às 20h20, sobe ao palco Os Manos do Forró. “Só temos a agradecer à Prefeitura, nesse momento que estamos passando. Para nós, foi uma maravilha poder fazer um pouco do nosso forró nordestino”, afirma Luciano Borges, vocalista da banda Os Manos do Forró.

Às 21h, os espectadores serão embalados pelo som do autêntico e irreverente forró do Bob Lelis, o qual disse estar lisonjeado com a oportunidade de mostrar seu novo trabalho. “Estar no Forró Caju é o sonho de todo artista, é uma realização e, hoje, mais uma vez, estamos aqui trazendo um repertório que conta um pouco da nossa história. Nesse repertório, vamos trazer algumas coisas de Luiz Gonzaga, e o novo projeto que estamos apresentando também, que é o lançamento do álbum ‘Flor de Açucena’. Lançamos agora e foi contemplado com esse incentivo da Lei Aldir Blanc e a gente materializa toda a expectativa de um artista de produzir e levar sua arte”, diz.

Na sequência, às 21h40, a animação fica por conta de Robson do Rojão. Já às 22h20, será a vez do Caçula do Forró. Para finalizar a nona noite do Forró Caju em Casa, a população será embalada pelo som de Liene Show, estreante do evento.

“Primeiramente, tô muito feliz por ter sido classificada dentre tantos artistas incríveis. Estou sem palavras, é um dos meus sonhos realizados. Já fui para o Forró Caju, mas a gente nunca consegue imaginar e dizer que vai tocar e participar do Forró Caju. Por mais que seja no formato de live, em virtude do momento crítico que estamos passando, é um sonho realizado, porque eu nunca imaginei que alcançaria tanto. É um momento em que a gente pode espalhar a energia para os nossos fãs de uma forma diferente. O Forró Caju, mesmo em forma de live, é muito importante, é incrível e maravilhoso”, elogia a vocalista.