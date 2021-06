ARACAJU INICIA VACINAÇÃO DE GESTANTES E PUÉRPERAS A PARTIR DE 18 ANOS

Neste sábado, dia 26, por orientação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o município de Aracaju passou a vacinar contra a covid-19 gestantes e puérperas sem comorbidades a partir de 18 anos. O local que está sendo disponibilizado para este público é o Auditório da Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, e as mulheres que estiverem em uma destas duas condições terão prioridade nos atendimentos.

Por questões de segurança e organização, apenas o auditório estará disponível para receber este grupo. Para garantir a imunização contra a covid, a usuária deve apresentar algum documento que comprove a gravidez ou o estado de puerpério.

Os documentos válidos são exame de sangue com resultado positivo, ultrassonografia do bebê ou caderneta da gestante, além da documentação que já é exigida normalmente para os outros grupos, como documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

De acordo com a orientação da SES, a apresentação de algum desses documentos já garante o direto à vacinação, independente de prescrição médica.

