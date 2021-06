ESTADO DE SERGIPE ZERA FILA DE LEITOS PÚBLICOS DE UTI PARA COVID-19

Neste sábado (26), o boletim epidemiológico do coronavírus registrou que não há mais fila de espera para leitos de terapia intensiva na rede pública estadual. Desde o dia 6 de abril, quando a lista começou a ser divulgada, o estado chegou a ter cerca de 80 pacientes esperando por vaga de UTI.

Atualmente, são 213 internatos em leitos públicos de UTI Covid-19, com uma taxa de ocupação de 89,5%.

“Não tenho dúvidas de que este resultado é fruto das medidas restritivas adotadas, como o toque de recolher, que ao evitar aglomerações reduziram a taxa de transmissão, ao trabalho incansável dos nossos profissionais de Saúde, salvando vidas diariamente; além do avanço da vacinação no nosso estado e da ampliação do número de leitos, batendo recordes na nossa história”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Ainda de acordo o boletim epidemiológico do coronavírus, deste sábado (26), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram registrados 581 internados no total (rede pública e particular), o menor número desde o dia 09 de março.

Apesar da redução, o governador ressaltou que a pandemia não acabou e frisou a necessidade de continuidade dos cuidados para que os números não voltem a crescer. “Para continuar esta redução do número de internados, necessitamos do esforço de todos, seguindo os protocolos sanitários ainda tão necessários. Vamos juntos vencer esta fase tão difícil”.

Novos Leitos

Em 12 de junho, o Governo de Sergipe abriu mais 10 novos leitos no Hospital de Itabaiana, no intuito de ampliar assistência a pacientes com a Covid-19. Foram abertos 10 leitos de suporte ventilatório. Os leitos possuem status “padrão de UTI”. Em março de 2020, Sergipe tinha 27 leitos públicos de UTI Covid-19. Hoje já são 238 leitos públicos UTI para pacientes afetados com as formas mais graves da Covid-19.