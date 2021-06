FORÇA-TAREFA FISCALIZA LOJAS DO CENTRO PRA CUMPRIMENTO DE NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju segue com a ações de fiscalização para o cumprimento das medidas de biossegurança estabelecidas por meio de decreto do Poder Executivo para conter a propagação do coronavírus. Neste sábado, 26, a inspeção ocorreu em lojas e supermercados do centro comercial da capital.

Conforme o decreto, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira no último dia 18 de junho, está autorizado o funcionamento dos serviços não-essenciais aos sábados, incluindo as academias. Já o toque de recolher, segue sem alteração, em vigor de quinta a sábado, das 22h às 5h.

A fiscalização foi efetuada ao longo do dia com a participação de agentes da Defesa Civil, da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e do Procon Aracaju, órgãos que integram a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

“Durante as fiscalizações, as equipes verificaram se as lojas estão seguindo as normas previstas, disponibilizando o álcool 70% ou outro sanitizante eficaz de combate ao vírus, utilização obrigatória da máscara de proteção, tanto por parte dos colaboradores quanto dos consumidores, além de manter o distanciamento social e o controle de acesso ao estabelecimento”, relatou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

O coordenador informou ainda que, durante a ação, todas as adequações necessárias e pontuadas aos estabelecimentos foram prontamente atendidas, não gerando a necessidade de expedir auto de infração.

No período da tarde, as fiscalizações foram dedicadas especificamente na inspeção de supermercados da região central da cidade, com o mesmo foco: verificação do cumprimento das medidas de biossegurança definidas em decreto.

