MAIOR PRÊMIO DA HISTÓRIA DA QUINA DE SÃO JOÃO SAI PARA 8 APOSTAS

Cada aposta irá receber um prêmio de R$ 25,6 milhões

A Quina de São João, concurso especial 5.590 da Quina, sorteou R$ 204,8 milhões neste sábado (26/06). Os números sorteados foram 25-28-36-60-61. A bolada será dividida entre 8 apostas registradas em Manaus/AM, Pinheiro/MA, Blumenau/SC, Avaré/SP, São Paulo/SP, Conceição do Pará/MG e duas apostas em Belo Horizonte/MG. Cada uma levará R$ 25.601.717,66.

O prêmio de hoje é o maior da história da Quina, batendo o recorde anterior, que era de R$ 153,7 milhões, ofertado no concurso 5.002, de 2019.

Na segunda faixa de premiação, para o acerto de quatro números, 2.143 apostadores vão levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 apostadores que acertaram três números vão receber R$ 188,73 cada.

Proteja seu prêmio:

Prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES).

Assessoria de Imprensa da CAIXA