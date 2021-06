Prefeitura de Salgado realiza primeiro drive-thru de vacinação contra a Covid-19

Salgado escreveu um importante capítulo em sua história de combate à Covid-19 neste sábado, 26 de junho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o primeiro drive-thru de vacinação contra a Covid-19, para pessoas acima dos 45 anos, no estacionamento do Balneário Municipal.

De carro, moto, bicicleta e ou a pé, a população chegava e recebia sua dose do imunizante contra o novo coronavírus. A equipe de saúde organizou tudo respeitando os protocolos de proteção contra a Covid-19, para garantir a vacinação de quem chegasse. Gente de todo lugar parava e os profissionais colhiam os dados e prontamente aplicavam a vacina.

Um momento que vai ficar marcado na história da cidade e só comprova o tamanho do compromisso e do empenho que a atual gestão está tendo para combater o coronavírus e proteger o seu povo. Salgado trilha o caminho certo no combate à Covid-19 e está cada vez mais perto da linha de chegada que dará ao município a vitória definitiva contra a doença.

Ascom-Prefeitura de Salgado