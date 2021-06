Uninassau Aracaju lança edital para contratação de professores

A Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, lançou edital visando a seleção de professores para atuar nos cursos de Administração, Design de Interiores, Enfermagem, Engenharias e Odontologia. As inscrições devem ser realizadas com o envio do Currículo Lattes atualizado para o e-mail gleice.sa@mauriciodenassau.edu.br, informando seleção docente 2021.2, até o dia 28 de junho de 2021.

Os interessados devem ser doutores ou mestres e devem ter especialidades nas áreas indicadas para concorrer as contratações. Os professores deverão estar disponíveis para atender as demandas do Centro Universitário, que oferta aulas nos períodos diurno e noturno. O profissional poderá atuar nos dois horários.

A análise do Currículo Lates será realizada, sendo de caráter eliminatório, a partir de alguns critérios como: formação acadêmica, produção cientifica, tecnológica, artística ou cultural, além de atualização profissional e experiência docente. Após serem aprovados na primeira fase, os concorrentes serão submetidos a banca de avaliação pedagógica, devendo o professor ministrar aula expositiva de 20 minutos. O concorrente passará ainda, por uma entrevista de caráter classificatório.

O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica da Instituição e pelas coordenações dos cursos listados na concorrência. A contratação do candidato será feira a partir da classificação obtida. Confira o edital aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa