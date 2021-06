A força dos fichas sujas

Por Adiberto de Souza *

Por que sete dos oito deputados federais sergipanos votaram para manter elegíveis políticos fichas sujas, picaretas, ladrões do dinheiro público? Ora, porque estes safados têm muita força política, ajudam com seus currais eleitorais a eleger deputados para protegê-los no Congresso das merecidas punições. Ademais, entre os 345 parlamentares que votaram favoráveis ao indecente projeto também estão muitos fichas sujas. Quer dizer, estes agiram em causa própria, pois com essa decisão safada vão poder continuar se elegendo para manter a mão grande nos recursos da saúde, da educação, etcétera e tal. Tomara que o eleitor tome nojo de deputados que defendem políticos corruptos e lhes punam nas urnas em 2022. Marminino!

Viva a diversidade

Neste 28 de junho comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. É mais do que um dia de comemoração, mas um momento de lembrar que ainda há um grande caminho a percorrer por respeito e equidade. No ano passado, o Brasil registrou 237 mortes violentas relacionadas à orientação sexual ou identidade de gênero. Segundo a vereadora Linda Brasil (Psol), a mais votada de Aracaju, nos últimos anos dezenas de mulheres trans foram mortas em Sergipe. “Em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas no país”, revela a parlamentar, primeira mulher trans eleita para o Legislativo aracajuano. Abaixo o preconceito de gênero!

Uma nova égua

Dona Jocielma, aquela senhora que foi humilhada e teve a sua égua tomada na tora pela deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), ganhou um outro animal. Revoltados com a arrogância da parlamentar, integrantes de um grupo de whatsapp compraram uma égua para puxar a carroça, com a qual dona Jocielma ganha a vida honestamente em Simão Dias. Tomara que essa atitude de pessoas anônimas sirva de lição para a deputada e que a nossa Polícia Civil não colabore mais com a destemperada Kitty Lima. Arre égua!

Perigo de impeachment

A política sanitária do governo federal é um atentado ao princípio constitucional explícito da eficiência administrativa. Quem pensa assim é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto. Ao participar de uma live com advogados, o constitucionalista sergipano afirmou que “atentar contra a saúde pública é crime de responsabilidade que, no limite, pode resultar no impeachment”. Misericórdia!

Atrás de apoio

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a coleguinha Thaís Bezerra: “Independente da covid-19, os políticos seguem batendo pernas por aí à procura de apoio para as eleições de 2022. Quando não estão na estada, eles recebem novos aliados em suas bases. Foi o que aconteceu com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Sonhando em disputar um cargo majoritário, o agresteiro recebeu para uma conversinha de pé de orelha o prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM). Este demista vem ser aquele que furou a fila da vacina contra o coronavírus”. Homem, vôte!

Voto impresso ameaçado

Presidentes de 11 partidos decidiram externar uma posição a favor da urna eletrônica e contra a proposta do voto impresso auditável. “Não tem porque mudar o sistema. Quem defende alterar, está querendo perturbar”, disse Roberto Freire, presidente do Cidadania. Participaram do encontro os presidentes dos PSDB, PSL, MDB, PP, DEM, PSD, PL, Solidariedade, Republicanos, Cidadania e do Avante. Outras reuniões com o mesmo propósito devem ser marcadas com os demais partidos nos próximos dias. Aff Maria!

Liberou geral

O comércio em geral, salões de beleza, barbearias, shopping, galerias, centros comerciais e clubes sociais poderão funcionar normalmente em Sergipe nesta terça-feira, dia de São Pedro. Anunciada pelo governo estadual, a liberação também permite o consumo nos próprios restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias. Com a alegação de que a covid-19 deu um refresco, o executivo estadual liberou ainda as atividades em praias, orlas fluviais, parques aquáticos e praças esportivas. Danôsse!

Povo enganado

O novo marco legal do saneamento básico aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo federal não passa de uma enrolação. Pelo menos é assim que pensa o senador Rogério Carvalho (PT). De acordo com o que está escrito na Lei, o Brasil terá água potável para 99% da população e coleta de esgoto para 90% das pessoas até 2033. O petista, contudo, diz que não é nada disso: “Venderam uma mentira. A verdade é que as empresas privadas não vão levar água e saneamento aos pequenos municípios”, denuncia Rogério. Crendeuspai!

Um pé no governo

Foi-se o tempo em que o ex-deputado federal André Moura (PSC), como um bom oposicionista, criticava o governo de Sergipe. Agora, o rapaz é só elogios à gestão do governador Belivaldo Chagas (PSD), que o recebeu outro dia para trocar “experiências de Brasília e de Sergipe. São realidades que convergem e podem gerar bons frutos”, escreveu Moura no twitter. E André também está entre os políticos que parabenizam o governo estadual por aplicar todas as medidas necessárias contra a covid-19, “acelerando a vacinação. Que permaneça assim para não perdermos mais ninguém”. Então, tá!

Os pais da criança

As três milhões de doses da vacina Janssen contra a covid-19 doadas ao Brasil pelos Estados Unidos é fruto do empenho da Frende Nacional de Prefeitos (FNP) e do Consórcio de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar). Quem garante é o que garante o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). E para quem duvida disso, o pedetista exibe a carta de agradecimento enviada ao presidente Joe Biden pela FNP e o Conectar. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 23 de outubro de 1918.

* É editor do Portal Destaquenotícias