APÓS GOVERNADOR DE GOIÁS ANUNCIAR PRISÃO, POLÍCIA CONFIRMA MORTE DE LÁZARO

Suspeito de matar uma família no Distrito Federal e balear outras cinco pessoas numa série de assaltos em chácaras na capital do país e em Goiás, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, foi morto durante confronto com forças policiais na manhã desta segunda-feira (28).

A informação foi divulgada pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado no inicio da manhã. “Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”, disse o Governador em suas redes sociais.

Por volta das 10 horas, a morte de Lázaro foi confirmada. Ele foi socorrido e morreu no hospital.

