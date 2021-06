ASSESSORIA INFORMA QUE VALDEVAN NOVENTA ESTÁ INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO

A Assessoria de Imprensa do deputado federal Valdevan Noventa (PL) no uso de suas atribuições vem a público informar que o parlamentar estará ausente de suas atividades no Congresso Nacional e em sua base devido a problemas de saúde.

No último final de semana, o deputado Valdevan Noventa não se sentiu bem, permaneceu em repouso, e na manhã desta segunda-feira, 28, buscou atendimento médico na Capital Paulista. Ele foi submetido a uma bateria de exames e por decisão dos médicos, permanecerá internado em observação.

Nestes próximos dias, o deputado estará ausente da sua agenda rotineira e assim que for necessário, voltaremos com outras informações.

Assessoria de Imprensa