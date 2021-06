Campeonato do NE de Kart: inscrições para a 1ª etapa em Aracaju superam expectativas

Nesta semana, o Nordeste dará a largada para uma nova fase do kartismo da região. O kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), será a sede da 1ª etapa do novo Campeonato do Nordeste de Kart, uma das importantes iniciativas da nova gestão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e Comissão Nacional de Kart (CNK), visando integrar e fortalecer a modalidade nesta região do país.

Pilotos do Nordeste e outras regiões do país estarão na disputa, entre os dias 1º e 3 de julho, lutando pelos títulos de nove categorias: Cadete Nordeste, Júnior Menor Nordeste, Graduados Nordeste A, Graduados Nordeste B, Super Sênior Nordeste, F4 Nordeste A, F4 Nordeste B, F4 Super Sênior e F4 Júnior. Já são aproximadamente 70 pilotos inscritos.

“Estamos muito animados e a expectativa é grande. Nas categorias F4, tivemos de abrir mais vagas. E, nas demais, a procura também tem sido muito grande”, celebrou Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo.

“Durante a competição, teremos protocolos rígidos em virtude da Covid-19 e a federação realizará testes em todos os pilotos e mecânicos”, continuou o dirigente.

Fonseca também ressaltou a importância do apoio que vem recebendo do governo de Sergipe e das secretarias de Saúde e Turismo do Estado, além da prefeitura de Aracaju por meio da secretaria de Turismo e da Juventude e do Esporte.

“Todo este apoio tem sido fundamental e vai trazer bons frutos para o futuro do automobilismo em nossa região”, completou Fonseca.

Após a etapa em Aracaju, o Campeonato do Nordeste de Kart ainda passará pelo Ceará em setembro e Paraíba em novembro.

Inscrições seguem abertas

Para participar da 1ª etapa, em Aracaju, as inscrições seguem abertas no site da CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/campeonato-do-nordeste-1a-etapa-campeonato-do-nordeste-2021

Campeonato do Nordeste de Kart 2021:

1ª Etapa – 1, 2 e 3 de julho kartódromo Emerson Fittipaldi, Aracaju (SE)

2ª Etapa – 2, 3 e 4 de setembro kartódromo Marcelino Thomaz, Morada Nova (CE)

3ª Eapa – 25, 26 e 27 de novembro Circuito Internacional Paladino, Conde (PB)

FM assessoria