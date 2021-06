COM 6 DOS 11 VOTOS JABSON E NEGO DE MARLI PODEM SER ELEITOS PARA MESA DIRETORA

Propriá vem sendo destaque no que diz respeito às articulações para diversas eleições que estão acontecendo no Município. Desta vez, os Vereadores Jabson dos Santos (PL) conhecido como Jabinho do Bairro Matadouro e Evaldo Rodrigues da Silva (MDB), conhecido como Nego de Marli, fortes aliados do Prefeito Municipal de Propriá, formam chapa para disputa à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Propriá.

Vereador de primeiro mandato, Jabson Santana (PL) já se destaca por sua forte atuação em defesa dos interesses sociais, e, ainda, vem defendendo a gestão municipal nas mais diversas pautas, uma vez que é vice-líder da gestão municipal.

Já Evaldo (Nego de Marli), já tem experiência política, detentor de 03 (três) mandatos de vereador e forte aliado do Prefeito Valberto Lima durante todo esse tempo, considerando que desde a derrota do Dr nas eleições de 2016, vem defendendo fortemente o seu nome, o que acabou o conduzindo para as eleições de 2020 com vitória.

As fortes especulações e as atuações nos bastidores da política já indicam o favoritismo da Chapa, considerando a leveza e seriedade dos vereadores constantes, considerando a presença de Maycon Oliveira Azevedo (DEM) 1° Secretário e Victor Evangelista Feitosa (PL) 2° Secretário, jovens e atuantes, representando o que foi tendência nas eleições de 2020.

Por Adeval Marques