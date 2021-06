Edição do Sarau no Coreto é realizada no 27º Forró Alegre

A 46ª Edição do Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, foi realizada junto à programação do 27° Forró Alegre, através de live transmitida no canal da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no YouTube.

Na ocasião, os idealizadores do projeto, Carlos Alexandre e Matheus Borges, fizeram um breve resumo da caminhada do Sarau, prestes a completar 4 anos de implantação, interagindo com os componentes da Banda Forró Alegre, coordenada pelo senhor Zuza.

Ainda teve recitação de poesia autoral de Kauê, membro da Quadrilha Forró Alegre. Durante a edição houve a divulgação do resultado do Concurso de Fotografia “Memórias Juninas”:

1° Lugar – Fotografia de Eduardo Lima – R$100,00;

2° Lugar – Fotografia de Joyce Leite – R$70,00;

3° Lugar – Fotografia de Emilly Itamara – R$ 30,00.

Monte Alegre de Sergipe é um celeiro de artistas e manifestações culturais que transcendem os limites geográficos. Cabe ressaltar a pisada da Quadrilha Forró Alegre, uma das grandes manifestações culturais do município que se apresenta em diversos lugares. Ainda desfruta da Banda de Pífano São José do Povoado Belo Monte que alegra novenários em homenagem aos santos juninos, como é o caso da tradicional novena em homenagem a Santo Antônio, organizada por Dona Nólita e seus familiares, no Povoado Lagoa de Dentro. Desde a antiga casa da Olinda, o ciclo junino era homenageado por grandes novenas. Os monte-alegrenses no mês de junho respiram e vibram com o ritmo junino seja na zona rural, seja na zona urbana. As escolas organizam arraiais, gincanas, encontros culturais etc. É preciso valorizar, apoiar e não deixar que as manifestações morram.

Os idealizadores agradeceram a todos e todas participantes do Concurso, à Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe, na pessoa da prefeita Marinez Pereira, à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, na pessoa do secretário Rafael Bonfim, aos membros da Banda Forró Alegre e ao poeta Kauê.

O momento foi de muita alegria e tradição. Vida longa ao Sarau no Coreto! Vida longa ao Forró Alegre!

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto