Escola de Contas oferta treinamento que busca aprimorar fiscalização de recursos do Fundeb

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da sua Escola de Contas (Ecojan), realizará na próxima quarta-feira, 30, às 10h, a abertura do curso online “Formação continuada para conselheiros e técnicos dos Cacs/Fundeb”. A transmissão ocorrerá através do canal da Ecojan no YouTube.

Compete ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) o acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos recebidos à conta do Fundeb, bem como a emissão de parecer conclusivo sobre contas apresentadas, aprovando ou reprovando a execução de programas.

A ação terá como palestrante o professor doutor Jorge Carvalho do Nascimento, atual presidente da Academia Sergipana de Educação e ex-secretário de Estado da Educação. Neste primeiro momento da capacitação, ele falará sobre a importância do Fundeb para a educação brasileira.

Conforme o diretor da Ecojan, conselheiro Carlos Pinna, o curso contará com seis módulos, com datas e palestrantes que logo serão informados. As inscricões estão disponíveis no site da Escola: www.tce.se.gov.br/ecojan. ​

O público-alvo está nos conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, bem como nos técnicos das secretarias municipais de educação e servidores dos Tribunais de Contas.​

Por DICOM/TCE