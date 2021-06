Grupo JCPM realiza liquidação conjunta em todos os shoppings da holding

Em Aracaju, o Saldão Outono Inverno 2021 acontece nas lojas físicas e plataformas digitais do RioMar Aracaju e Shopping Jardins, a partir de 1º de julho

No início de julho, os shoppings administrados pelo Grupo JCPM em Sergipe, Bahia, Pernambuco e Ceará promovem o Saldão Outono Inverno 2021, liquidação que marca a virada da coleção nos sete empreendimentos dirigidos pela empresa. Em Aracaju, os Shoppings RioMar e Jardins estão preparados para receber o público a partir desta quinta-feira, com ofertas especiais em todas as lojas dos empreendimentos. Para os clientes que preferem comprar sem sair de casa, as operações das plataformas digitais riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br também participam da liquidação, operando, inclusive, no domingo, quando os shoppings, obedecendo aos decretos estadual e municipal, permanecerão fechados.

Promoção com ofertas em vários canais de compras

No ‘novo’ cenário do mercado varejista, a adesão ao omnichannel é a tendência que mais agrada aos consumidores, afinal, escolher a forma como vai realizar suas compras, seja em lojas físicas ou via e-commerce, é sinônimo de conveniência. Em síntese, hoje em dia, o cliente busca operações que considerem as suas necessidades de compra, independentemente de quais sejam essas necessidades.

Pesquisa realizada pela Social Miner & All iN, em parceria com a Opinion Box, mostrou que 60% dos brasileiros utilizam o modelo onmichannel, sendo que 16% teve a primeira experiência em compras online em 2020. Essa tendência teve nos efeitos da pandemia o seu principal acelerador.

No ano passado, o Grupo JCPM inovou ao implantar na região Nordeste os primeiros sites de vendas dos shoppings. No RioMar Aracaju e Shopping Jardins, o omnichannel é um modelo de venda que se consolida a cada dia, assim como diferentes modais de entrega a exemplo do locker, pick-up, drive thru e delivery.

Através do Saldão Outono Inverno 2021, os empreendimentos oferecem a oportunidade de escolha do formato de compras que mais se adequa à realidade do cliente. Entre os itens em promoção, o consumidor irá encontrar eletroeletrônicos, gadgets, as marcas mais cobiçadas em moda e acessórios, cama, mesa e banho, calçados, perfumaria, cosméticos, make-up, decoração, entre outros, com descontos convidativos, entrega em até 2 horas e frete grátis na primeira compra.

Saldão RioMar outono inverno 2021

De 1º a 4 de julho, as lojas do RioMar Aracaju oferecem descontos imperdíveis para a liquidação do meio do ano. De quinta a sábado, as lojas físicas e a plataforma digital funcionam das 10h às 21h, com ofertas que chegam a 70% de desconto e vantagens significativas para os clientes. No domingo, dia 4 de julho, o canal digital segue funcionando normalmente das 11h às 20h.

Acessando o aplicativo RioMar Aracaju Online (Android ou iOS) ou site riomraracajuonline.com.br, o consumidor encontra mais de 7 mil itens dos mais variados segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

O canal de compras atende a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora. Já o delivery de produtos acontece em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

Saldão BBB outono inverno 2021

No Shopping Jardins, a promoção acontece de 1º a 7 de julho, das 10h às 21h, com as lojas físicas e operações da plataforma online oferecendo descontos de até 70%.

Através do aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS) ou site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra mais de 7 mil itens dos mais variados segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

O canal de compras abrange a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e o delivery de produtos acontece em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

De 5 a 7 de julho, a campanha Saldão BBB 2021 segue apenas nas lojas físicas do Jardins. De segunda a quarta-feira, as operações do centro de compras oferecem descontos de até 70% e benefícios exclusivos para os clientes renovarem o guarda-roupa e equiparem o lar. Moda, acessórios, perfumaria, artigos de cama, mesa e banho, utilitários, eletrônicos, equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos, telefonia – tudo em condições irresistíveis.

Live Shopping

Sempre acompanhando as mais atuais tendências do mercado varejista, os dois principais shoppings da cidade promovem lives commerce, para apresentar as ofertas e vantagens da promoção, criando uma conexão com o cliente e proporcionando novas experiências de compra online.

Durante a transmissão, um diversificado mix de produtos será exibido aos seguidores dos canais, dando oportunidade ao público de visualizar a foto do produto e o preço, tirar dúvidas pelo chat, adicionar a compra na sacola virtual e efetuar o pagamento. Tudo de maneira rápida e prática, sem precisar abandonar a live.

O Jardins irá realizar sua live shopping, com exibição ao vivo, no dia 1º de julho, às 19h30, pelo Instagram, no @shoppingajardins, tendo os jornalistas Jaqueline Cruz e Menilson Filho no comando da apresentação.

No dia 2 de julho, às 19h, é a vez do RioMar Aracaju mostrar os produtos que estarão em oferta no Saldão 2021, através da live commerce. A transmissão ao vivo acontecerá através do canal do YouTube (Riomar Aracaju) e será conduzida pelos influenciadores digitais, Agamenon Filho (@agamenonfilho) e Jéssica Queiroz (@porjessicaqueiroz).

Da assessoria

Foto: Divulgação