Hospital de Urgências registra 311 atendimentos no final de semana

A movimentação de usuários em busca de assistência depois dos festejos de São João continuam no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Para se ter uma ideia, de 25 a 27 de junho foram contabilizados 311 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e desse total, 51 ficaram internados em observação para novos exames, reavaliação e outros procedimentos. Como aconteceu em outros finais de semana, as vítimas de trauma são as que aumentam as estatísticas de atendimentos.

Foram totalizados 101 atendimentos na Ortopedia e Sutura, 99 registros na Área Azul, 25 atendimentos entre Otorrino e Oftalmo, além de 10 pacientes encaminhados para a Área Vermelha e 24 na retaguarda Covid do município. O Hospital Pediátrico Dr º José Machado de Souza, contabilizou 51 atendimentos aos pequenos pacientes durante o final de semana, desse total, 4, continuam em observação para novos procedimentos.

A pequena M.P, 10, é uma dessas pacientes que precisou de atendimento pediátrico. Durante uma brincadeira com coleguinhas no condomínio onde mora. “Ela se esbarrou com outro coleguinha e bateram com a cabeça, fiquei preocupada e trouxe para fazer exame já que ela ficou um pouco tonta. Graças a Deus ela está bem e recebendo alta depois de ficar em observação”, declarou a recepcionista Denise Pimentel, 32, mãe da pequena paciente.

Foram registrados 3 vítimas de acidente automobilístico, 14 vítimas por acidente motociclístico, 3 vítimas por atropelamento, além de uma vítima por arma branca e 3 vítimas por arma de fogo, entre outros motivos.

Fonte e foto SES