I Concurso Audiovisual e Literário da Rede Pública Estadual

Com o tema “Escola Mais Segura: Um cuida do outro”, o concurso está divido em duas categorias: Literário e Audiovisual. A primeira será voltada para estudantes de todas as modalidades de Ensino Médio e a segunda para alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Os materiais devem ter como base as recomendações para o retorno seguro das aulas presenciais disponíveis no portal/App Estude em Casa.

O objetivo é identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual, literária e artística dos estudantes matriculados na rede pública estadual, bem como promover reflexões e difundir os protocolos voltados à prevenção e combate à covid-19. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Sergipe e do Ministério Público de Sergipe.

Saiba mais: https://www.seduc.se.gov.br/noticia.asp?cdnoticia=17160

INSCRIÇÃO bit.ly/concursoaudiolit

Ascom SEDUC