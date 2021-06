ITABAIANA E SERGIPE VENCEM NA 4ª RODADA DA SÉRIE D NESTE DOMINGO

Itabaiana e Sergipe entrarem em campo neste domingo (27) para um confronto entre Sergipe e Alagoas. As duas equipes enfrentaram os dois representantes do estado alagoano. Os times sergipanos levaram a melhor.

Em Arapiraca-AL, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Itabaiana teve pela frente, a equipe do ASA. O tricolor serrano venceu por 2×0. Os gols foram marcados por Pedro Henrique

aos 15 do primeiro tempo e Cleiton ampliou aos três do segundo tempo.

Já, o Sergipe recebeu o Murici e venceu por 2×1, na arena Batistão. O atacante Luizinho abriu o placar aos seis minutos e no segundo tempo, o atacante Henrique Bahia ampliou a vantagem. O Murici diminuiu com o atacante André aos 36 minutos.

Na próxima rodada, o Sergipe enfrenta o ASA, em Arapiraca pela quinta rodada da Série D. Sábado, o jogo está marcado para as 16h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. O Itabaiana volta a jogar em casa no próximo domingo. Às 16h, enfrenta o Murici no Etelvino Mendonça.

Classificação Grupo A4

1) Juazeirense 08 pontos

2) Itabaiana 08 pontos

3) Retro 07 pontos

4) Sergipe 07 pontos

5) ASA 04 pontos

6) Murici 03 pontos

7) Bahia de Feira 03 pontos

8) Atlético 02 pontos

Fonte FSF

Foto: Lucas Vasconcelos/Ascom C.S.Sergipe