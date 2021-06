Maria garante recursos para implantação de energia fotovoltaica na Uniagro

Deputada, também, esteve com o deputado Laércio Oliveira solicitando aquisição de maquinário para empacotar farinha

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) participou hoje (28) da assinatura de convênio para instalação da energia fotovoltaica na União dos Estudantes e Agricultores do Estado de Sergipe (Uniagro), em São Domingos. “Foi um momento extremamente importante. Estivemos com o vereador Júlio Renovato e com representantes da Uniagro, na Secretaria de Agricultura, quando fomos recebidos pelo secretário André Luiz Bomfim”, contou.

Na oportunidade, salientou a deputada, foi formalizada a liberação de recursos de emenda impositiva no valor de R$50 mil, destinada por Maria para a implantação dessa energia fotovoltaica, que é gerada diretamente por placas solares que captam a luz do sol durante o dia e a transforma em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico.

Ela ressaltou que esse mecanismo é de extrema importância, não só para as grandes estruturas, mas, também, para micro e pequenos projetos. “O modelo adotado por diversos segmentos tem sido uma alternativa para baratear as faturas de energia elétrica dos consumidores, além de ser uma forma sustentável de consumo”, explicou a deputada.

Empacotamento de farinha

Ainda em companhia do pessoal da Uniagro e do vereador Júlio, Maria esteve com o deputado federal Laércio Oliveira para pleitear recursos para a aquisição de um equipamento que faz o empacotamento de farinha. “Esse é um maquinário muito importante, pois São Domingos é, proporcionalmente, o maior produtor de farinha do Estado de Sergipe”, disse Maria.

Ela revelou que Laércio Oliveira garantiu que esse dinheiro já está assegurado e que em breve o equipamento será adquirido. “Foram duas reuniões muito produtivas”, afirmou Maria, ao destacar a parceria com a Uniagro e o seu entusiasmo em poder contribuir com a sociedade com iniciativas, cujos efeitos serão para sempre. “São benefícios para a nossa e para as futuras gerações”, observou a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça