PREFEITURA DE ARACAJU LIBERA ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS NESTA TERÇA-FEIRA, 29

A Prefeitura de Aracaju decidiu pela autorização do funcionamento dos serviços não essenciais e pela liberação das atividades nas praias, orlas e parques nesta terça-feira, 29. A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE) na manhã desta segunda-feira, 28, após apresentação dos dados epidemiológicos que mostraram uma redução de 49,5% no número de internamentos, uma queda de 40% no número de mortos e diminuição de 20% de novos casos na capital.

“Os dados apresentados mostraram uma redução significativa dos casos, internamentos e mortes. É uma queda que vem acontecendo há, pelo menos, três semanas, e que nos dá condição de tomar a decisão de permitir o funcionamento das atividades não essenciais nesta terça-feira, dia de São Pedro. Ao mesmo tempo, também estamos acelerando a vacinação, com a imunização de mais de 50% dos adultos. Esperamos continuar contando com o apoio da população nesta luta”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Comércio em geral; salões de beleza, barbearias e semelhantes; shopping centers, galerias, centros comerciais e academias poderão funcionar na data, assim como restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias para consumo no local. Além disso, estarão liberadas as atividades em praias, orlas fluviais, parques aquáticos e similares, parques e praças esportivas. O ponto facultativo para o serviço público municipal fica mantido.

Dados epidemiológicos

Durante a reunião do COE, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, apresentou os dados epidemiológicos referentes à última semana na capital sergipana. Segundo ela, a média de óbitos diários apresentou uma redução de 40% em junho em comparação com o mês anterior.

Em relação a novos internamentos, a queda foi de 49,57% quando comparado com os 14 dias anteriores. Da mesma forma, houve uma diminuição de 44,12% na positividade dos exames em 14 dias. Os casos novos de covid-19 na última semana reduziram 19,42%.

Sobre a vacinação, Aracaju alcançou 39,7% de toda a população, o que representa 263.970 pessoas. Quando feito o recorte dos adultos, o índice chega a 50%. Nos últimos 30 dias, o crescimento no ritmo da vacinação foi de 75,8%.

