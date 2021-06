Secretaria de Estado da Educação lança edital de incentivo à publicação de livros e revistas

Poderão participar do edital estudantes, professores, profissionais de gestão, bem como pesquisadores em geral envolvidos com as redes públicas estadual e municipais de ensino de Sergipe

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Editora Seduc, lançou o edital nº 21/2021, que regulamenta o Programa de Incentivo à publicação de livros e revistas impressos e digitais, a partir de trabalhos produzidos por estudantes, professores ativos e aposentados, profissionais de gestão, bem como pesquisadores envolvidos nas redes públicas estadual e municipais de Educação de Sergipe. Estão sendo disponibilizadas sete coleções para os proponentes, as quais versam sobre o processo de alfabetização, letramento, valorização da produção científica, preservação da memória sergipana e educação inclusiva.

A inscrição dos projetos deverá ser feita no período de 8 de junho a 16 de agosto, por meio de formulário de submissão disponível no endereço eletrônico: https://bit.ly/3w1QujE. As propostas para publicação devem ser apresentadas em consonância com o enquadramento formal especificado para cada categoria de livro, conforme as prescrições a seguir: enquadramento de livros literários; técnico-científicos; livros paradidáticos; e livros de autores com deficiência. A iniciativa é coordenada pelo Programa Editorial da Seduc – Editora Seduc, que tem como fundamento a publicação e divulgação de obras culturais, científicas e artísticas de autoria de estudantes, professores e demais profissionais da rede pública.

De acordo com o coordenador da Editora Seduc, professor Sidiney Menezes, uma das metas do programa de incentivo fomentado pela Secretaria de Estado da Educação é dar visibilidade aos trabalhos que são produzidos na rede pública de ensino de Sergipe. “Outro aspecto do edital é contribuir para o fortalecimento de uma cultura de convivência com a escrita. É preciso que o cotidiano escolar seja marcado pela presença persistente da escrita, sejam os atores da escola ocupando o lugar de leitores, ou de produtores. Essa cultura é que permite que os tão sonhados Índices de Desenvolvimentos da Educação Básica (Ideb) e proficiência em leitura se elevem. Então essa é uma política que, se transformada em uma ação continuada, tem um grande impacto no ambiente escolar”, disse.

As propostas para publicação podem ser apresentadas por: estudantes sob a orientação de professor orientador das redes estadual e municipais da educação pública sergipana; professores na condição de autores de seus próprios trabalhos; profissionais de gestão das secretarias estadual e municipais, bem como de suas respectivas unidades escolares; e pesquisadores em geral, direta ou indiretamente envolvidos com as redes públicas estadual e municipais da educação básica sergipana, desde que atendam aos princípios gerais do edital.

Cada proponente pode submeter até três trabalhos no formato de livro. No entanto, deve submeter um de cada vez, preenchendo novamente o Formulário de Submissão a cada novo trabalho a ser submetido. Não há limite de submissões para as revistas, havendo a possibilidade de submeter vários trabalhos por meio do mesmo formulário, desde que destinados à mesma revista. Submissão para revistas diferentes exige preenchimento de formulários distintos.

Da publicação no formato de revista impressa e digital, os participantes do edital precisam observar, inicialmente, para a regulamentação geral para as revistas, as quais serão intituladas “REVISE: A Revista Sergipana de Educação”, voltada para todas as redes, e a “Revista Espie!”, direcionada para relatos de experiências de trabalhos da rede estadual. Os textos, desenhos, pinturas e fotografias serão selecionados ou excluídos conforme sua maior ou menor observância aos critérios estabelecidos por cada revista, cabendo exclusivamente ao Conselho Editorial da Seduc arbitrar sobre esses procedimentos. E, uma vez excluídos, os trabalhos não serão reaproveitados em edições futuras das revistas.

O edital pode ser acessado no site da Seduc, no endereço eletrônico: https://bit.ly/34XIcgN.

Mais informações podem ser esclarecidas por meio de contato com o Programa Editorial da Seduc, no email institucional: editora.seduc.se@gmail.com, nos números de telefones (79) 3194-3289 (Ouvidoria) – (79) 9 8852-9250 (WhatsApp) ou nas redes sociais Instagram: www.instagram.com/editoraseduc e Facebook: www.facebook.com/editoraseducse.