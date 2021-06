SÉRGIO REIS: PERMANÊNCIA DO SUPERINTENDENTE DO INCRA FOI EM PROL DE SERGIPE

O ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira, 28, ao Jornal da Fan, na Fan FM, e falou sobre a permanência do superintendente do Incra em Sergipe, o advogado Victor Alexandre Sande Santos, indicação do deputado federal Fábio Reis (MDB).

Ao ser questionado pelo radialista Narciso Machado se houve acordo político com o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) que desistiu de indicar Daniel Rezende, Sérgio foi categórico.

“Não houve acordo algum, houve entendimento de ambas as partes. O deputado Gustinho Ribeiro pensando nos seus eleitores, na sua reeleição em 2022, democraticamente, chegou ao entendimento que seria o melhor para Sergipe, pois Victor já vem realizando um trabalho brilhante à frente da pasta”, disse Reis.

Ségio Reis completou “Devemos fazer política partidária no momento oportuno, na véspera das eleições, num momento como esse, temos que unir forças”.

Lagarto

Sobre o município de Lagarto, Reis explanou o seu descontentamento com o atual cenário econômico na região e ressaltou a importância da união política. “Itabaiana não tem um deputado federal, no entanto, está crescendo mais que Lagarto. Como Lagarto têm dois deputados, mas está atrás? Lagarto já foi pujante na economia, esteve à frente na agricultura, comércio, indústria, e hoje está perdendo terreno para municípios menores. Repito, precisamos unir forças para ajudar no desenvolvimento do município. Lagarto crescendo, outros municípios como Simão Dias, Poço Verde, Riachão do Dantas, Riachuelo, Itabaianinha, entre outros, também serão beneficiados. Sem dúvidas, Lagarto está perdendo o terreno. A economia de Lagarto, se olharmos os dados oficiais do IBGE, o município ficava em segundo no ranking econômico de Sergipe, atualmente, está na sexta posição. A cada dia que passa, em virtude dessa política mesquinha, fica para trás. Nas eleições de 2020, solicitamos ao Ministério Público autorização para que a Codevasf pudesse executar obras no município. Por se tratar de período eleitoral, a prefeitura não permitiu a Codevasf de efetuar obras”, disse.

MDB e Jackson Barreto

Sérgio concluiu sua entrevista falando da importância do ex-governador Jackson Barreto para o MDB. “Conversei com Jackson que colocou suas ponderações sobre as eleições do próximo ano. Jackson é pré-candidato a deputado federal. Merece ganhar, pois foi um governador que lutou bastante por Sergipe. Conseguiu aumentar o IDEB, trazendo o ensino integral para diversas escolas, além de diversos feitos”.

“O MDB está à disposição de Jackson”, concluiu Sérgio Reis que deu a Jackson Barreto a condição de comandar o MDB em Sergipe e ser o comandante da legenda para discutir o palanque do partido no estado.

Assessoria Parlamentar