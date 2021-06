Sindicato dos Radialistas emite nota de pesar pela morte de Francis de Andrade

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radio, Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS), manifesta profundo pesar pelo falecimento, segunda-feira, 28, do radialista Francis de Andrade, 64 anos. Ele foi mais uma vitima da Covid-19 no Brasil.

Nosso respeito e admiração a esse grande profissional, que em sua trajetória de 40 anos foi líder de audiência. Francis de Andrade trabalhou por mais de 20 anos na FM Itabaiana e passou antes pela rádio Princesa da Serra.

Expressamos sentimentos de vivas condolências e solidariedade a esposa, seus filhos, netos, amigos e admiradores que o estimaram e partilham a dor pela sua partida.

Aracaju, 28 de junho 2021

Da assessoria