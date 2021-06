VACINAÇÃO CONTINUA EM ARACAJU E ATENDERÁ GRÁVIDAS PRÉRPURAS COM 1ª DOSE

Nesta segunda (28), a vacinação continua em Aracaju e no auditório da Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, estará vacinando exclusivamente grávidas e puérperas com a primeira dose, das 8h às 16h.

A população em geral, acima de 39 anos, que ainda não compareceu para receber a primeira dose de vacina contra covid-19, terão o drive-thru do Parque da Sementeira à disposição, das 8h às 17h. O cidadão deve realizar o cadastro previamente no portal VacinAju e aguardar a liberação do código de validação para apresentar no ato da vacinação, como também, documento de identificação com foto e CPF.

Já aqueles que estão com a segunda dose da vacina Astrazeneca agendada até o dia 3 de julho, continuarão podendo receber a dose que completa o ciclo vacinal de forma antecipada, nos seguintes locais: UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia) e UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré). Esse público também poderá se dirigir ao drive-thru da Sementeira com documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada, ainda que não tenha recebido a primeira dose da vacina no drive.