Vôlei Sentado: Seleção masculina realiza treinamento antes da convocação para Tóquio

Na contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, os atletas da seleção brasileira de vôlei sentado masculina encerram a 6ª semana de treinamento dando o máximo em quadra para estarem entre os 12 convocados para a maior competição esportiva mundial. A preparação aconteceu de 21 a 27 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Ao todo, estiveram durante esta semana 13 atletas, sendo um cortado devido ao exame de detecção da Covid-19 ter dado positivo. De acordo com as regras internacionais, apenas 12 jogadores poderão participar das Paralimpiadas. A abertura oficial da competição está marcada para o dia 24 de agosto, faltando menos de 60 dias para início dos jogos.

Para o técnico da equipe masculina, a fase foi muito boa e ocorreu tudo dentro do esperado. “Os atletas estão concentrados, determinados e com bastante foco para as Paralimpiadas. Não vai ser fácil de fazer os dois cortes, mas, isso é um problema gostoso para mim, como técnico. Dos 14 que vem treinando, tenho que definir apenas 12. A fase foi boa, bastante puxada, onde conseguimos imprimir um ritmo forte de treinamento. Eles estão focados na busca da medalha inédita para o voleibol masculino”, frisou Célio Mediato.

A 6ª semana de Treinamento é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), contando com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O vôlei sentado conta com o patrocínio das Loterias Caixa.

Vacinação

Todos os atletas e comissão técnica das seleções masculina e feminina estão imunizados contra a Covid-19, com a primeira e segunda doses, com a vacina da Pfizer, fruto de uma doação do Comitê Olímpico Internacional (COI). As vacinas foram aplicadas dentro do CT, em estrutura montado pelo CPB.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso