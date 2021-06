Washington Coração Valente comemora flexibilização no São Pedro, mas crítica fechamento aos domingos

A liberação das atividades não essenciais em pleno São Pedro animou a classe empresarial de Sergipe. A medida autoriza o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial nesta terça-feira, 29 de junho, o que antes era proibido por se tratar de ponto facultativo para celebrar o tradicional dia de São Pedro. Apesar da flexibilização, alguns empresários ainda estão insatisfeitos, é o caso do ex- jogador Washington Coração Valente. Dono de uma churrascaria na capital, ele critica o fechamento do setor aos domingos. “Em todo Brasil só a gente não abre, um absurdo!”, lamentou.

A crítica de Washington às medidas de restrição do governo de Sergipe não é de agora. O empresário sempre defendeu a abertura do setor, pois tinha certeza que muitos donos de bares e restaurantes cumpriam as regras sanitárias para evitar o risco de contágio do vírus. “A gente pagou caro por uma minoria! E infelizmente o governo generalizou e mandou fechar quem agia correto”, destacou.

Segundo Washington, a postura do governo trouxe enormes prejuízos e muitos estabelecimentos fecharam as portas durante a pandemia causando desemprego em todo o estado. “Na minha churrascaria tivemos que ajustar o cardápio e congelar o preço de alimentos e bebidas para não demitir funcionários”.

Sobre o dia de São Pedro, Coração Valente comemorou o funcionamento no dia 29 de junho e disse que é uma oportunidade para alavancar as vendas por se tratar de uma data comemorativa no Nordeste. “Felizmente com o avanço da vacinação, o número de internados e mortes despencou nos últimos dias. Torcemos para a imunização total da população ao tempo que afirmamos dar continuidade às medidas de proteção contra a covid-19 para atender os clientes com segurança todos os dias, inclusive aos domingos”, finalizou.

Fonte e foto assessoria