ABRAz Sergipe estreia programa de rádio nesta quarta-feira, dia 30

Estreia na próxima quarta-feira (30), às 08h, o programa de rádio “Você não está sozinho”. Realizado em parceria entre a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Sergipe (ABRAz Sergipe) e a Rádio Web Águia Dourada, o programa abordará semanalmente temas relacionados à doença de Alzheimer e cuidados com a pessoa idosa.

A primeira edição contará com a participação da neuropsicóloga e presidente da ABRAz Sergipe, Maria Suzana Souza que irá explicar como foi a fundação da instituição no Estado, suas ações, população contemplada, desafios e planejamento para o restante do ano de 2021.

O “Você não está sozinho” também terá a entrevista com o médico neurologista e Diretor Científico da ABRAz Sergipe, Anderson Santiago. Na oportunidade, ele abordará temas como os sintomas, diagnóstico, prevenção e outros assuntos relacionados ao Alzheimer. A atração também incluirá a participação da cuidadora familiar e coordenadora de eventos da ABRAz Sergipe, Ivete Calixto.

Além de manter a população bem informada sobre estes temas, os ouvintes poderão escutar as canções que marcaram épocas. Para participar, as pessoas podem mandar suas perguntas para os seguintes números: (79) 98121- 8697 e (79) 99807-7188 ou através do Instagram da ABRAz Sergipe. O programa será comandado por Erivan Pessoa e Geraldo Chagas.

Como ouvir

Para ouvir o “Você não está sozinho” ou a programação geral da Rádio Web Águia Dourada, a população tem as seguintes alternativas: baixar o aplicativo na Play Store (clique no link https://bit.ly/35Ycxg0) ou através dos links https://bit.ly/3A6mMwr e http://www.radioaguiadourada.com.br/.

Por Yago de Andrade Santos