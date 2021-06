Carlos Lupi vem a Aracaju e trata com Fábio e Edvaldo sobre candidatura de Ciro Gomes

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve nesta terça-feira (29) em Aracaju para tratar com membros do partidos em Sergipe sobre a organização da legenda em torno da pré-candidatura de Ciro Gomes. à Presidência da República, para que se inicie o movimento em torno dela em todo o Estado.

Carlos Lupi foi recebido pelo presidente regional em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique e pelo prefeito de Aracaju, tratando inclusive da sucessão estadual, sem entrar com maior profundidade no assunto. Lupi esteve reunido com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, um dos nomes citados para disputar o Governo de Sergipe nas eleições de 2022.

Durante as conversas, Lupi disse que vai retornar a Aracaju final de julho para uma conversa com os vereadores e os presidentes das municipais e dos movimentos sindicais no Estado..