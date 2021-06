Cienart promove concurso “Tirinhas da Vacinação” para divulgar a importância da imunização

As produções podem abranger subtemas como: conscientização, combate a fake news, mobilização popular, benefícios propiciados pela imunização e valorização da ciência

Os estudantes das redes públicas e particular de ensino de Sergipe podem participar do concurso “Tirinhas da Vacinação”, uma ação da Feira Científica de Sergipe (Cienart). O objetivo é mobilizar a comunidade escolar para a produção e divulgação de tirinhas dentro da temática da importância da vacina contra a covid-19, promovendo a articulação entre ciência e arte. A tira pode ser desenhada de forma manual ou digital. As inscrições vão até o dia 19 de julho e podem ser feitas no endereço eletrônico: https://bit.ly/3x3INKf.

Podem participar alunos que estejam regularmente matriculados em 2021 no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Técnico de Nível Médio. No caso de produções envolvendo mais de um autor, ambos devem atender a esse requisito. Cada professor poderá orientar no máximo três trabalhos. A temática da tirinha deve estar relacionada à vacina contra a covid-19, podendo abranger subtemas como: conscientização, combate a fake news, mobilização popular, benefícios propiciados pela imunização e valorização da ciência.

Para participar, o autor, ou um dos autores da dupla, deve preencher o formulário de inscrição, anexando a tira em formato png e um documento que comprove a matrícula no ano letivo de 2021 em instituição de ensino pública ou particular de Sergipe. Ao fazer a inscrição, o participante autoriza a utilização, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio/veículo escolhido pela organização, para divulgação do concurso, dos prêmios recebidos, ou de outras ações similares relacionadas, sem restrição de frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus.

Prêmios e Cronograma

As três tirinhas com maior pontuação em cada modalidade serão premiadas da seguinte forma: receberão o Kit Cienart, que é composto por camisa, sacola, copo e itens doados pelos patrocinadores; terão o direito de escolher cinco famílias para receber uma cesta básica mensal durante três meses, ou uma instituição beneficente para receber as cestas; além da participação em um livro do gênero Tirinhas, publicado pela Cienart. Essa participação poderá ser estendida a outros concorrentes.

As inscrições seguem até o dia 19 de julho. Já a verificação técnica e deferimento das inscrições ocorrem no período de 20 a 27 de julho. A publicação em rede social e abertura da votação popular ocorrerão de 29 de julho a 12 de agosto, até 22h. Já a classificação final dos avaliadores dar-se-á no período de 13 a 26 de agosto. Por fim, até o dia 27 de agosto, a comissão organizadora do concurso divulgará o resultado final. Mais informações podem ser obtidas no regulamento: https://bit.ly/2UPrEWN