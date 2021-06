Clube de Descontos do Hapvida terá, em breve, Pague Menos como parceira

Abrangência nacional é superior a mil lojas

O Clube de Vantagens do Sistema Hapvida firmou nova parceria com um dos maiores grupos de farmácias do Brasil: Pague Menos. Com essa nova parceria, os beneficiários terão, em breve, acesso a medicamentos com descontos que podem chegar a 70%. Todos as informações do lançamento oficial serão publicadas por meio da plataforma (hapvida.com.br/clubedevantagens) e nas redes sociais do Hapvida.

“Alinhados a nossa missão em tornar a vida das pessoas cada dia melhor, pensando no cuidado com a saúde e na qualidade de vida dos nossos clientes, o Sistema Hapvida vem buscando agregar ao seu Clube de Vantagens, parceiros com atuação nacional, como a Pague Menos, que possui grande capilaridade para atender aos nossos clientes. Viabilizar descontos em medicamentos é dar mais acesso aos tratamentos medicamentosos, que reflete na prevenção e controle de patologias, principalmente dos pacientes crônicos, que tem tratamento continuado.”, Yuscka Galindo, Diretora de Alianças Estratégicas.

O Clube de Vantagens

O programa Clube de Vantagens do Sistema Hapvida oferece super descontos e engloba serviços de saúde, beleza, viagens, alimentação, entretenimento, transportes e muito mais. Com este benefício, os clientes podem chegar até 60% de desconto nas empresas parceiras do clube.

Para saber mais sobre os benefícios e nossos parceiros, o cliente só precisa fazer login com o CPF e utilizar a mesma senha de acesso ao portal e aplicativo do Hapvida no site do clube.

Fonte e foto assessoria