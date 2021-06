DEPUTADO LUCIANO BISPO DESTACA REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA SE-361

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), participou nesta segunda-feira, 29, da inauguração pelo governador Belivaldo Chagas, dos serviços de revitalização da rodovia SE-361, ligando o povoado Triunfo, em Simão Dias, ao muncípio de Poço Verde. Realizada pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra faz parte do Programa Pró Rodovias, que integra o Avança Sergipe.

“Essa é uma obra muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado, trazendo melhorias para a mobilidade na rodovia se-361, que é utilizada para escoar a produção de milho. A revitalização vinha sendo reivindicada há muito tempo e hoje estamos aqui com o governador Belivaldo Chagas, a deputada Diná Almeida e a deputada Maisa Mitidieri, além das demais autoridades, verificando de perto a realização de um sonho dos moradores de Simão Dias e de Poço Verde”, destaca Luciano Bispo.

As deputadas Diná Almeida e Maisa Mitidieri também destacaram as melhorias com a revitalização da SE-361. “Estarei sempre lutando e buscando melhorias para as nossas rodovias e é com muita alegria que vejo minhas indicações apresentadas na Assembleia Legislativa, sendo atendidas, elvando segurança e conforto a todos que trafegam na nossa região. Em breve estaremos iniciando a obra do trecho ligando Tob ias Barreto a Itabaianinha”, afirma a deputada Diná Almeida.

“A recuperação da estrada ligando Simão Dias a Poço Verde tem a finalidade de garantir acessibilidade, conforto e segurança aos condutores e pedestres, além de garantir o melhor escoamento da produção agrícola”, complementa Maisa Mitidieri.

Recursos

Na solenidade, o governador Belivaldo Chagas afirmou que sem o esforço empreendido, não teriam condições de garantir mais R$ 130 milhões, recursos do tesouro estadual, para somar um total de R$ 350 milhões e garantir, nessa primeira etapa, o Pró Rodovia I, recuperar, praticamente reconstruir cerca de 500km de rodovias.

“Não dá para fazer tudo de uma única vez, mas dá para planejar e já estamos trabalhando o Pró rodovias II”, enfatiza acrescentando que na primeira etapa da revitalização, em 2018, foram recuperados 12 km entre a sede de Simão Dias e o Povoado Triunfo, na ordem de R$ 3.978.367,93, com recursos oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste) e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Na segunda e última etapa, 31,68 Km foram revitalizados no valor de R$ 12.769.398,50, com investimentos do Finisa, sendo o valor total da obra de R$ 16.747.766,43. Os serviços foram executados pelo Consórcio AGC Construções e Empreendimentos e Heca Ltda.

Também participaram da cerimônia, o prefeito Iggor Oliveira e do vice-prefeito Euberlan de Dona Elza; o prefeito Pedrinho Balbino (Tomar do Geru); o ex-governador Jackson Barreto, o ex-secretário Benedito Figueiredo e os ex-prefeitos Marival Santana (Simão Dias) e Everaldo Oliveira (Poço Verde); os vereadores Rivan Francisco, Jaci de Silvino, Plínio de Santana, Gilmário Família, Imperatriz de Raimundo Rosário, Tarcísio Fontes e Dill de Nilo (Poço Verde), Odilon do Campo Limpo (Simão Dias), Samoel da Samambaia (Tobias Barreto); os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg) e Ubirajara Barreto (Sedurbs); e o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves.

Foto: Divulgação TV Alese

Por Aldaci de Souza