Diná Almeida destaca recuperação da rodovia que liga Poço Verde a Simão Dias

A deputada estadual Diná Almeida participou da solenidade de inauguração da reconstrução completa da rodovia SE-361, que liga os municípios de Poço Verde a Simão Dias. O ato ocorreu ontem, 28, com a presença do governador Belivaldo Chagas. Na oportunidade, a parlamentar voltou a reivindicar e o governador se comprometeu em atender o seu pedido e entregar também a restauração da rodovia que liga Tobias Barreto a Poço Verde. Inclusive, já foram iniciadas as obras de restauração da rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto, resultado de uma outra solicitação de Diná.

“Estou muito feliz de ver os resultados de nossos esforços. E não acaba aqui. Vou continuar monitorando tudo, acompanhando e cobrando para que cada vez mais solicitações do meu mandato sejam atendidas. A reconstrução dessa pista leva desenvolvimento para toda a região”, ressaltou a deputada Diná Almeida.

O governador aproveitou a ocasião para reforçar a importância da Assembleia Legislativa na condução de sua gestão. A aprovação de empréstimos e a distribuição de orçamentos, por exemplo, são iniciativas que favorecem a realização de grandes obras como essas.

Por Innuve Comunicação