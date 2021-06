EMSURB REALIZA SORTEIO PARA OCUPAÇÃO DOS BOXES DO PONTO DO CARANGUEJO

A Prefeitura de Aracaju deu mais um passo no processo de revitalização do setor de pescados do mercado Maria Virgínia Leite Franco, ao sortear, nesta segunda-feira, 28, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), os boxes do Ponto do Caranguejo.

A partir desta iniciativa, os 18 permissionários que já comercializam o crustáceo no mercado serão organizados em uma área exclusiva que está sendo preparada para deixar o ambiente mais atrativo, confortável e com estruturas adequadas para higienização e preparação do produto para a venda.

O comerciante Hamilton Ribeiro, que vende o produto há mais de 15 anos no Maria Virgínia, chegou cedo para acompanhar o sorteio e elogiou a forma democrática como foi conduzido. “Achei esse sorteio eletrônico uma forma justa de organização. Fiquei bem posicionado e em um box bem próximo de onde eu já vendia. Por esta razão, estou com boas expectativas. Vai ser bom trabalhar em um local muito higiênico e bonito”, destacou ele.

Para a permissionária Vanessa Modesto dos Santos, “tudo foi bem planejado”. “Ouvimos as orientações da diretoria de como vai funcionar o Ponto do Caranguejo que com certeza irá incrementar as nossas vendas com tudo limpo e organizado”, comentou.

“Esse novo local irá proporcionar aos nossos permissionários um ambiente totalmente reformado e adequado para a comercialização do caranguejo. Por isso, o ponto, que é isolado do restante do setor dos peixes, passou por algumas modificações, tornando-se muito mais atrativo, a exemplo da presença de uma escultura no formato do caranguejo, onde os turistas, frequentadores e consumidores poderão fazer o seu registro deste item da gastronomia que identifica culturalmente a nossa cidade e o nosso estado”, enfatizou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

“A revitalização dessa área atende ao planejamento da Emsurb no sentido de assegurar um espaço organizado para esses comerciantes. Desta forma, retiramos os cestos e caixas onde este tipo de mercadoria ficava exposta, bem como instalamos bancadas em alvenaria com lavatórios”, explicou o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

As inovações incluem, também, pintura, revestimento e intervenção em grafite nas paredes com desenhos que remetem ao crustáceo, além de adequações no sistema de drenagem para evitar a umidade do piso. A finalização da obra está prevista para o mês de julho.

Foto: Felipe Goettenauer