Forró Caju em Casa esquenta noite de São Pedro com sergipanidade e muito forró

Tradição, sergipanidade e muito forró, esse é o trio que vai animar a noite de São Pedro, nesta terça-feira, 29, penúltimo dia do Forró Caju em Casa 2021. A abertura ficará por conta de Chiquinho do Além Mar, às 19h; seguido por Joseane DyJosa, às 19h40; e por Valtinho do Acordeom, às 20h20. A festa continua com Cobra Verde, às 21h; Lucas Aragão, às 21h40; Valter Nogueira, às 22h20. O encerramento fica por conta de Kayllan Alves, às 23h.

Os shows do Forró Caju em Casa 2021 são transmitidos no canal do YouTube da Prefeitura de Aracaju e nas TVs Alese (canal 5.2), Câmara de Aracaju (canal 5.3) e Atalaia (canal 8.1). O evento também tem destaque na PMA Rádio Corredor, na 103 FM e nas redes sociais da Prefeitura e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), responsável pela organização do evento. Após a transmissão, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming AjuPlay.

A veterana Joseane DyJosa já perdeu a conta de quantas vezes subiu ao palco no Forró Caju. “Participei de quase todas as edições, e agora participo neste momento especial, quando estamos unindo todas as possibilidades e forças, para que mesmo sem estarmos juntos presencialmente, não estejamos distantes”, destaca a forrozeira.

Agarrado à sanfona desde os nove anos, Valtinho do Acordeom tem uma vasta trajetória no Forró Caju, tocou com grandes nomes da música sergipana e nacional, e agora sobe ao palco, mais uma vez, com o trabalho solo.

“Participar do Forró Caju é sempre uma sensação boa, uma alegria. Desde o ano passado, temos esse desafio de tocar longe do público, mas estamos aqui fazendo nosso forró e levando nossa música para as casas aracajuanas e de todo o mundo”, comenta.

O cantor Lucas Aragão lembra que por muitos anos esteve no Forró Caju para curtir e agora está no palco. “É a realização de um sonho. Antes eu ia para assistir, agora estou cantando, é maravilhoso demais”, expressa. Lucas conta que já está no estúdio preparando mais um trabalho. “Fiquem ligados que em breve teremos mais um CD, com músicas antigas e músicas novas, para a gente fazer aquela festa top”, antecipa.

Edição 2021

Nos 12 dias de festa, o Forró Caju em Casa 2021 conta com 82 atrações, dos mais variados estilos do forró, totalizando quase 100 horas de exibição online. A programação teve início no dia 17, com a retomada do Fórum do Forró, e encerrará nesta quarta-feira, 30. O evento conta com a parceria da Unissau, Construtora Stanza e TVs Câmara de Aracaju e Alese.

