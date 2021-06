MOVIMENTO POLÍCIA UNIDA REALIZA 1ª ASSEMBLEIA GERAL UNIFICADA NA QUINTA-FEIRA

A primeira Assembleia Geral Unificada entre as categorias que compõem o Movimento Polícia Unida ocorrerá na próxima quinta-feira, 1º, a partir das 14h, no estacionamento do Teatro Tobias Barreto, Aracaju.

O momento histórico reunirá pela primeira vez nove entidades que compõem as forças policiais militares e civis do Estado para decidir ações que visam intensificar a luta pelo adicional de periculosidade.

Na pauta da Assembleia estão:

– Informações sobre a reunião do movimento com o Governador;

– Decretação de estado permanente de alerta;

– Agendamento de homenagem aos colegas mortos e feridos em razão da Covid-19 e da condição de policial ou bombeiro;

– Próximos atos.

