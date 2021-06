PREFEITO INTERINO DE ROSÁRIO CONVERTE 40% DO SALÁRIO EM CESTAS PARA POPULAÇÃO

O prefeito interino Magno Monteiro, com sua generosidade, resolveu doar 40 % do seu salário e reverter em cestas básicas, para os comerciantes de milho da cidade de Rosário do Catete.

A cidade, que é conhecida por sua trajetória no passado com agricultura do milho, ainda hoje faz jus à sua história e comercializa na entrada da cidade, o milho que é muito apreciado por turistas e viajantes que transitam pela BR 101 e passam na bela cidade de Rosário .

A prefeitura de Rosário do Catete, tem outros projetos sociais que já ajudam algumas famílias, mas por causa da pandemia, o prefeito interino Magno Monteiro, resolveu ajudar esses comerciantes, que são rosarenses que lutam todos os dias, para vender seus produtos para sustentar suas famílias com respeito e dignidade e por conta da crise que temos passado vem tendo dificuldades para comercialização desses produtos, porém pensando no bem estar da população, Magno Monteiro, resolveu fornecer à essas famílias, cestas para suplementar as despesas da casa, além de trazer para essas pessoas respeito e dignidade.

“O objetivo não é que isso substitua os programas já realizados na Prefeitura. Aqui, temos vários programas que atendem pessoas em situação de risco. Chegamos à conclusão, no entanto, que precisávamos ajudar esses comerciantes, que são pessoas extremamente batalhadoras e que vem buscando da melhor forma, trabalhar para colocar em sua mesa o pão de cada dia, e que muitas vezes é complicado vender sua mercadoria, ficando a mercê da sorte, por conta disso pensamos em aliviar essa angústia que os comerciantes rosarenses tinham ao retornar para casa muitas das vezes, com pouco ou quase nada das vendas daquele dia. Agora, a certeza da cesta alivia essa preocupação, pois garante o alimento para a família, ” explicou Magno Monteiro.

Por Patrícia França