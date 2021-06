PREFEITURA FISCALIZA O COMÉRCIO DURANTE PONTO FACULTATIVO DO SÃO PEDRO

A força-tarefa composta pelos órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) realizou mais uma fiscalização nesta terça-feira, 29, quando a Prefeitura de Aracaju decretou ponto facultativo devido ao Dia de São Pedro.

A fiscalização, feita pelos agentes do Procon Aracaju, Defesa Civil e Guarda Municipal de Aracaju, teve como objetivo avaliar o cumprimento das medidas sanitárias de biossegurança no comércio da capital.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, destaca que o novo decreto municipal autorizou o funcionamento dos serviços não essenciais durante o ponto facultativo, no entanto, é obrigatório seguir com rigor os protocolos e normas de biossegurança, para evitar a propagação do coronavírus.

“Os estabelecimentos que não cumprirem as exigências, como o uso obrigatório da máscara, disponibilização de sanitizante para as mãos e o respeito ao distanciamento com o controle de ocupação, podem ser autuados e responder processo administrativo”, enfatiza Igor.

Em caso de irregularidades, os cidadão podem denunciar por meio dos canais oficiais do Procon Aracaju, através do SAC 151 ou pelo telefone 3179-6040.

Foto André Moreira