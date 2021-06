Sergipe apresenta redução de óbitos, casos e internações. Observatório demonstra queda

Segundo dados do Observatório de Sergipe, os números da segunda quinzena de junho demonstram expressiva tendência de queda, com recuo de 32% na média móvel de casos, 35 % de óbitos e redução de 22% nas internações quando comparada com 14 dias atrás

Sergipe registrou uma redução de 35% na média móvel de óbitos por coronavírus. É o que aponta o Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Geral de Governo (SEGG) via Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), segundos dados até o dia 27 de junho. Além disso, de acordo com o boletim “Covid-19: Sergipe e Território Nacional”, os números da segunda quinzena de junho demonstram expressiva tendência de queda, com recuo de 32% na média móvel de casos e redução de 22% nas internações quando comparada com 14 dias atrás.

De acordo a análise do Observatório, a redução nas internações foi puxada, sobretudo, pela queda das enfermarias, que até então, representavam a maioria das internações. A média móvel das internações em enfermarias chegou a 270 internações no dia 26, uma queda de 32,8% em relação aos 14 dias anteriores. Já nas UTI’s chegou a 355, com uma redução de 11,8% em relação a igual período.

O governador Belivaldo Chagas atribui a redução nos números às medidas restritivas adotadas, a exemplo do toque de recolher, que evita aglomerações, assim como ao avanço da vacinação no estado e a ampliação do número de leitos e testagem ampla. “Estamos num momento de queda dos óbitos, assim como no percentual de casos e internações, apesar disso, temos que continuar com as medidas preventivas para que esses números não voltem a crescer. Reforço que as pessoas evitem aglomerações, utilizem a máscara e obedeçam ao distanciamento social. Estamos fazendo a nossa parte e a população deve continuar fazendo a sua também para que juntos possamos vencer esse vírus”, frisou Belivaldo.

Ainda segundo o levantamento, com relação à distribuição territorial da pandemia em Sergipe, atualmente, percebe-se que desde o início de abril (semana epidemiológica 14) tem havido um irregular processo de interiorização da segunda onda, com pequenos aumentos de casos, óbitos e internações (principalmente de UTI).

Vacinação

Outro dado do boletim mostra que em relação à vacinação em Sergipe, mais de 743 mil pessoas tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid19, o que corresponde a 32,1% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 225.871, o que dá 9,7% da população. Na comparação com duas semanas atrás, em relação à primeira dose, passou da 8ª para a 7ª posição.

“A vacinação é fundamental para voltarmos à normalidade das nossas vidas. Estamos trabalhando para que a vacinação chegue a todos os sergipanos o mais breve possível. Por isso peço para quem já está na sua faixa etária para se vacinar, e quem já recebeu a primeira dose, que fique atento ao cartão de vacinação para tomar a segunda, que é essencial para a imunização”, pontuou o governador.

Fonte e foto ASN