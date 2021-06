Servidores recebem salário antecipadamente nesta segunda-feira, 28

Os servidores públicos do município de Itabaiana já receberam o salário do mês de junho antecipadamente nesta segunda-feira, 28. Com a totalidade da folha devidamente paga, cerca de 10 milhões de reais foram injetados na economia local, garantindo mais tranquilidade financeira para diversas famílias Itabaianenses.

Com o pagamento antecipado, os trabalhadores poderão passar o São Pedro com dinheiro no bolso. “Quando a gente trabalha com responsabilidade e honestidade, o dinheiro dá para tudo. Como no São Pedro o comércio poderá funcionar normalmente, os servidores estarão com dinheiro para investir no comércio local”, disse Adailton Sousa, prefeito do município.

Itabaiana atinge a marca de 102 salários pagos dentro do mês trabalhado, desde que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho regularizou o pagamento. Além disso, no dia 22 deste mês, o pagamento dos professores da rede municipal de ensino de Itabaiana também foi efetuado de maneira antecipada.