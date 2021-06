Shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos na terça-feira, 29 de junho

Seguindo os decretos nº 40.923/2021 do Governo do Estado de Sergipe e nº 6.495/2021 da Prefeitura Municipal de Aracaju, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam das 10h às 21h nesta terça-feira, 29 de junho. Na data dedicada a São Pedro, as plataformas digitais Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online também seguem operando normalmente.

Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br, o consumidor encontra mais de 12 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

Os canais atendem a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e o delivery de produtos acontece em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

Tradições juninas

Até 30 de junho, os empreendimentos brindam as famílias com espaços temáticos em homenagem à cultura junina. O acesso é gratuito. Na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, o visitante tem a oportunidade de apreciar exposições de fotos e figurinos de quadrilhas, barracas de roupas juninas e homenagem ao cordel com contação de histórias do Sr. Hildebrando, personagem do ator César Leite. Já na Praça de Eventos Rio do RioMar Shopping, o público desfruta de espaços interativos, com réplica do Mercado Central, Carrossel das Tradições e barracas de comidas típicas.

Funcionamento

Os dois principais shoppings de Sergipe seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 21h. Para acolher as famílias com segurança, os empreendimentos adotam mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade dos malls. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência nos shoppings, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços das lojas.

As medidas podem ser revistas ou prorrogadas a qualquer momento, de acordo com as resoluções do Poder Público.

Shopping Jardins

Lojas e quiosques: segunda a sábado, das 10h às 21h;

Praças de alimentação e restaurantes: segunda a sábado, das 10h às 21h, operando com delivery, via Shopping Jardins Online, também aos domingos;

Hipermercado GBarbosa: segunda a domingo, das 8h às 20h30;

Clínica Saúde Center: segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 13h;

Clínica Oftclin: segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 18h;

Cinemark: segunda a sábado, conforme programação da rede.

RioMar Aracaju

Lojas e quiosques: segunda a sábado, das 10h às 21h;

Praças de alimentação e restaurantes: segunda a sábado, das 10h às 21h, operando com delivery, via RioMar Aracaju Online, também aos domingos;

Hipermercado GBarbosa: segunda a sábado, das 8h às 20h30 e aos domingos das 8h às 14h;

Ceac RioMar: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h;

Academia Smart Fit: segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e sábados das 8h às 18h;

Cinemark: segunda a sábado, conforme programação da rede.

Da assessoria

Fotos: Divulgação