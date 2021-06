Sucesso: Live Solidária ‘Arraiá Da Barra’ Teve 38 Mil Visualizações

Em tempos de pandemia da Covid19, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria de Cultura, não deixou a tradição dos festejos juninos passar em branco. No domingo, 27, a festa Live solidária ‘Arraiá da Barra’ alegrou a noite de 38 mil pessoas. Elas acompanharam uma vasta programação musical através do canal da Prefeitura de Barra dos Coqueiros no youtube.

A live foi apresentada pelo humorista sergipano, Ramon Coxinha e contou com as seguintes atrações: Adalgiza, Bete Evany, Deya Queiroz, Bonde do Cebolaço, Elisson Leite, André Novaes, Gilvan do Rojão e Forró do Vips. Também participaram a Banda Forró Brasil, Mimi do Acordeon, Natanzinho Lima, Alvinho Lima, Liene Show, Alê Feraz, Thiago Aquino, Dedé Brasil e Devinho Novaes.

A festa durou mais de quatro horas e foi sucesso de público. “Procuramos fortalecer e manter as tradições culturais dos barracoqueirenses com a live Solidária Arraiá da Barra. Esse evento atraiu também pessoas de outros Estados. Parabéns a todos os envolvidos, a equipe da Secretaria de Cultura, em especial ao Secretário Diego Araújo, a assistência Social e aos parceiros que apoiaram essa belíssima festa”, enfatiza o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

O secretário de Cultura, Diego Araújo ressalta que a live também teve como objetivo ajudar os artistas do município “Conseguimos arrecadar mais de 100 cestas básicas que serão distribuídas para estes artistas inscritos no nosso mapeamento. Além disso, mantemos viva a tradição do São João da Barra. Um evento marcante no calendário de Sergipe. Levamos também o Arraiá a nível Nacional. Muitas pessoas de outros Estados comentaram na live. Isso nós deixa bastante feliz e grato pela confiança ao nosso trabalho. Agradeço ao nosso prefeito Alberto Macedo, ao vice Tinho Martins, aos parceiros que contribuíram com o evento e os artistas que de forma espontânea participaram do Arraiá para colaborar com os artistas que estão passando necessidade nessa pandemia”, ressalta Diego Araújo.

Agora é esperar pelo próximo Arraiá e que ele seja de forma presencial. Por isso, mantenha o distanciamento social, use máscara e lave sempre as mãos. Faça a lição de casa para que no ano que vem o Arraiá tome conta das ruas de Barra dos Coqueiros.

Foto assessoria

Por Andréa Oliveira