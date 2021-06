Belivaldo prorroga até dezembro regime especial de tributação e fortalece empresas atacadista do Estado

Em mais uma medida de estímulo à economia neste enfrentamento à pandemia, dentro do Avança Sergipe, O governador Belivaldo Chagas (PSD) prorrogou, até o dia 31 de dezembro de 2021, o regime especial de tributação para as empresas do setor atacadista. O setor emprega aproximadamente 11 mil pessoas e é responsável por 5% do PIB do estado.

– Com isso, continuaremos a promover o fortalecimento do comércio interno, incentivando o desenvolvimento da economia sergipana neste momento tão difícil, tornando-se um estímulo à circulação de produtos e as empresas que atuam no mercado local continuam a ganhar competitividade num mercado tão dinâmico, disse Belivaldo

Medidas como esta estimulam a cadeia interna de abastecimento, gerando benefícios de escala que chegam até o varejo. Tudo para gerar cada vez mais emprego e renda para os sergipanos!