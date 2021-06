Betão do Povo afirma que São Cristóvão precisa de um Deputado Estadual

Na última segunda-feira, 28, Betão do Povo, líder comunitário em São Cristóvão, reuniu-se com o prefeito Marcos Santana, o vice-prefeito Paulo Júnior e o vereador Ítalo Macário para avaliaram um nome que irá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa De Sergipe, se colocando a disposição em votar no candidato estadual do grupo liderado pelo gestor municipal.

Segundo Betão, a cidade precisa de um deputado estadual que auxilie o prefeito a trazer recursos para o desenvolvimento da cidade. “São Cristóvão deverá ter um deputado estadual que represente o nosso povo e que contribua com o prefeito Marcos Santana, que tem exercido uma boa gestão, para o desenvolvimento da nossa cidade, trazendo investimentos estaduais para cá”, destacou.

Marcos Santana declarou que ficou satisfeito com a visita e que juntos buscarão um nome para as eleições que se aproxima. “Fico feliz com as palavras de reconhecimento e aprovação da nossa gestão. Seguiremos sempre buscando o bom diálogo e parcerias que estejam dispostas a contribuir para o desenvolvimento de São Cristóvão”.

Mesmo não tendo um nome definido, já se sabe que existem ótimas alternativas para disputar o pleito.

Por Nélio Miguel Jr.