CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA SERÁ ENCERRADA EM NOVE DE JULHO

A vacinação dos grupos prioritários contra a gripe Influenza segue somente até o próximo dia nove. O alerta é feito pela enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, que convida aqueles que ainda não se vacinaram a procurarem a unidade de saúde mais perto de casa para tomarem a dose do imunizante. Segundo ela, embora a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde seja de 95%, Sergipe vacinou menos da metade da população alvo.

De acordo com os dados do programa, Sergipe recebeu do Ministério da Saúde 825.200 doses da vacina, mas apenas 385 mil foram aplicadas. “Nossa cobertura está muito baixa, mas precisamos chegar aos 90%, meta essencial para que alcancemos a homogeneidade na aplicação e assim tenhamos a garantia de que as pessoas que estão nos grupos prioritários foram imunizadas”, enfatizou a enfermeira.

Compõem os grupos prioritários para a vacinação contra a Influenza crianças com idade entre seis meses e menos de cinco anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, caminhoneiros, forças de segurança, população do sistema prisional e indígenas. Ana Lira salientou que é preciso haver um intervalo de 15 dias entre a vacina da Covid-19 e a Influenza.

A baixa cobertura tem levado a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Programa Estadual de Imunização, a uma estreita comunicação com os municípios. “Nossa orientação aos gestores municipais tem sido no sentido de sensibilizarem a população sobre a importância da vacinação contra a Influenza, ressaltando que esta é uma doença respiratória aguda e que pode levar a óbito. Temos também solicitado a intensificação das ações de mobilização e vacinação”, disse Ana Lira.

