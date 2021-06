CAMPEONATO DO NORDESTE DE KART ACONTECE NESTE FINAL DE SEMANA EM ARACAJU

Enfim, chegou a semana tão aguardada. Mais de 80 pilotos já garantiram participação e, juntamente com outros que ainda estão se inscrevendo, estarão neste final de semana em Aracaju (SE), para a abertura do Campeonato do Nordeste de Kart. Os treinos no kartódromo Emerson Fittipaldi terão início na quinta-feira, dia 1º, com a tomada de tempos e 1ª bateria classificatória na sexta-feira (2) e a 2ª bateria classificatória e final no sábado (3).

A nova competição, que também passará por Ceará e Paraíba nesta edição de estreia, terá a disputa de nove categorias (Cadete Nordeste, Júnior Menor Nordeste, Graduados Nordeste A, Graduados Nordeste B, Super Sênior Nordeste, F4 Nordeste A, F4 Nordeste B, F4 Super Sênior e F4 Júnior) e ainda uma categoria de karts de aluguel.

O Campeonato do Nordeste de Kart é uma das importantes iniciativas da nova gestão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e Comissão Nacional de Kart (CNK), visando integrar e fortalecer o kartismo nesta região do país.

Na quinta-feira, os treinos livres terão início a partir das 8 horas. Serão duas sessões livres para todas as categorias. As atividades no kartódromo poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Youtube (https://www.youtube.com/c/WendellFreitas).

Na sexta-feira, a partir das 9 horas, acontecem as tomadas de tempos das categorias Cadete, F4 Júnior e demais F4. A primeira bateria classificatória para estas categorias começará às 10h20.

Às 15h20, terão início as tomadas da Júnior Menor e demais categorias com motores 2 Tempos, com a primeira bateria a partir das 16 horas.

No sábado, a partir das 9 horas, os pilotos da Cadete, F4 Júnior e demais categorias F4 disputam a segunda bateria classificatória, com as finais a partir das 11 horas.

Os competidores da Júnior Menor e demais categorias 2 Tempos terão a segunda bateria a partir das 14 horas, com as finais começando às 15h40.

A disputa em Aracaju já atraiu pilotos de vários estados e regiões do Brasil. Para os que ainda não se inscreveram e querem participar, ainda dá tempo. Basta fazer seu registro pelo site da

CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/campeonato-do-nordeste-1a-etapa-campeonato-do-nordeste-2021

Inaugurado em 2005, o kartódromo de Aracaju – que leva o nome de um dos maiores pilotos da história do Brasil – tem uma pista de 1.360 metros de extensão e oito metros de largura. O kartódromo passou por melhorias para receber a competição e conta com ampla estrutura, que inclui área de box (34 fechados e 40 abertos), estacionamento, sala de imprensa, camarotes, torre de cronometragem e iluminação para provas noturnas.

Confira o calendário do Campeonato do Nordeste de Kart 2021:

1ª Etapa – 1, 2 e 3 de julho kartódromo Emerson Fittipaldi, Aracaju (SE)

2ª Etapa – 2, 3 e 4 de setembro kartódromo Marcelino Thomaz, Morada Nova (CE)

3ª Eapa – 25, 26 e 27 de novembro Circuito Internacional Paladino, Conde (PB)

Para mais informações, acesse o regulamento completo:

http://www.cba.org.br/campeonato/downloads/310/333/2021

Assessoria de Comunicação da CBA | Kart