Casamento de Charles e Diana teve ponto de virada com o nascimento de Harry, conta biógrafo. Andrew Morton disse acreditar que Diana foi feliz em seu casamento com Charles até o nascimento de Harry em 1984

O nascimento do Príncipe Harry em 1984 foi um ponto de virada no casamento dos pais dele, Príncipe Charles e Princesa Diana (1961-1997). A conclusão partiu da própria Diana, sendo apresentada por ela em conversa com seu biógrafo pessoal Andrew Morton.

O escritor lembrou da fala da mãe de Harry e William em matéria recém-publicada pelo jornal britânico Daily Mirror.

Morton contou que Diana considerava ter uma vida feliz em seu casamento com Charles até o nascimento de Harry. Ela e o primogênito da Rainha Elizabeth 2ª trocaram alianças em julho de 1981, cinco meses após o noivado dos dois.

A avaliação de Morton é que Diana e Charles foram bastante felizes nos primeiros anos do casamento, incluindo o período após o nascimento do Príncipe William, em junho de 1982.

No entanto, o biógrafo lembra do comentário feito por Diana a ele, expondo seu incômodo com as mudanças após a chegada de Harry: “Com o nascimento de Harry tudo mudou, nosso casamento, a coisa inteira foi por água abaixo. Algo dentro de mim morreu”.

As lembranças de Morton sobre Diana foram noticiadas às vésperas da inauguração de uma estátua em um homenagem a ela, encomendada por Harry e William, no jardim do Palácio de Kensington.

Recentemente, a imprensa internacional noticiou que o Príncipe Charles estaria furioso com o filho caçula após ele expor seus problemas de saúde mental decorrente de sua vida como membro da realeza.

“Charles está espumando de raiva e se sente torturado pelos constantes ataques do Harry. Ele gostaria que [seu filho] simplesmente deixasse isso tudo para lá”, explicou uma fonte ligada à realeza em depoimento à revista US Weekly.

Fonte/Foto: globo.com