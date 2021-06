CBMSE atendeu 72 ocorrências desde o último dia 23 de junho

Entre os dias 23 e 29 de junho, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe atenderam 72 ocorrências. O período compreende os festejos em homenagem a São João e São Pedro, que integram o ciclo junino e que, mesmo em tempo de pandemia, são bastante comemorados em Sergipe. Os dados referem-se a atendimentos relacionados a acidentes automobilísticos, incêndio em edificação, vazamento de GLP, contenção de pacientes psicossociais ou psiquiátricos, resgate de animal e controle de insetos, dentre outros registros.

Dentre as ocorrências, a corporação registrou o incêndio em residência no povoado Ilha do Ouro, município de Porto da Folha/SE, ocorrido no início da noite do sábado (26). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não precisou atuar, já que populares conseguiram debelar as chamas com a ajuda de um carro-pipa disponibilizado pela Defesa Civil. O fogo causou danos materiais e não houve registro de vítimas.

Também foi registrado por volta das 22h da última segunda-feira (28), o incêndio em uma edificação, localizada no Alto Santo Antônio, no município de São Cristóvão. O fogo atingiu uma residência abandonada, o combate foi feito pela guarnição de plantão no Quartel do Comando Geral (QCG) e não houve registro de vítimas.

Fonte: ASCOM CBM/SE